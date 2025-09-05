Валерий Карпин высказался о беспроигрышной серии сборной России.

Российская команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче и продлила беспроигрышную серию до 14 игр. Отметим, что РФС считает неофициальными два матча со сборной Египта U23 (1:1, 1:2), и игру с Катаром (1:1) в сентябре 2023 года.

В следующем матче сборная России сыграет с Катаром – игра пройдет 7 сентября.

– Жара под 40 в Катаре. Могли ли позже начать матч?

– Время матча – больше к нашим и катарским вещателям вопрос, мы хотели попозже играть. По температуре нас заверили, что хороший стадион с кондиционерами. В прошлый раз было прохладно, даже холодно.

– Серия из 19 матчей без поражений (сборная не проигрывает 18 матчей, так как игры с Катаром и сборной Египта U-23 РФС считает неофициальными – Спортс’‘) как вам?

– Играй мы 19 матчей против Испании, Бразилии и Аргентины – сказали бы, что молодцы. Надо учитывать силу соперника. С первых минут с Катаром планируются Кисляк , Батраков , Головин , Миранчук , – сказал главный тренер сборной России.