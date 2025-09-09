«Угарте – полный ноль, просто нагоняет тоску. Поставь его играть с детьми – и даже дети начнут спрашивать: «Это кто, черт возьми, такой?» Берли про хавбека «МЮ»

Крэйг Берли считает, что от Мануэля Угарте пользы нет.

«Мануэль Угарте – это полный ноль. Он просто нагоняет тоску.

Поставь его играть с детьми – и даже дети начнут спрашивать: «Это кто, черт возьми, такой?» – сказал бывший хавбек «Челси» в эфире ESPN.