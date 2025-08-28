У Доргу, Угарте и Фредриксона худшие оценки в «МЮ» за матч с «Гримсби» – 2 из 10. Лучшие баллы получили Магуайр и Маунт (MEN)
Три футболиста «Манчестер Юнайтед» получили худшие оценки после матча с «Гримсби».
Команда тренера Рубена Аморима уступила клубу из четвертого дивизиона Англии (2:2, 11:12 по пенальти) в игре Кубка английской лиги.
Manchester Evening News оценил действия игроков команды в матче против «Гримсби Таун».
Худшие баллы – 2 из 10 – заработали Тайлер Фредриксон, Мануэль Угарте и Патрик Доргу.
Вратарь манкунианцев Андре Онана получил 5 баллов. Столько же нападающий Беньямин Шешко.
Лучшие оценки – 7 баллов из 10 – заработали Мэйсон Маунт и Харри Магуайр.
Работа главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима была оценена на 5 баллов из 10.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
