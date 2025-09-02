  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА разрешил «Барселоне» сменить домашний стадион по ходу общего этапа ЛЧ. Случай каталонцев посчитали форс-мажором
32

УЕФА разрешил «Барселоне» сменить домашний стадион по ходу общего этапа ЛЧ. Случай каталонцев посчитали форс-мажором

«Барса» сможет сменить стадион во время общего этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает RAC1, УЕФА разрешил каталонцам перенести домашние матчи на «Камп Ноу» по ходу первой фазы турнира, если не получится подготовить арену к домашней игре против «ПСЖ» 1 октября. 

Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что весь общий этап команды должны провести на одном стадионе, за исключением форс-мажорных случаев. Как утверждается, ситуация с ареной сине-гранатовых попадает в эту категорию.

Таким образом, «Барса» может провести игру с парижанами на прежнем стадионе, а к следующей домашней игре (против «Олимпиакоса» 21 октября) вернуться на «Камп Ноу». 

Отмечается, что хорошие отношения между Жоаном Лапортой и Александером Чеферином помогли достичь соглашения. 

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги36618 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RAC1
logoКамп Ноу
logoБарселона
logoАлександер Чеферин
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖоан Лапорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта полежал на газоне «Камп Ноу» – в костюме и галстуке
4731 августа, 10:04Фото
«Барса» выбрала «Камп Ноу» домашней ареной для общего этапа ЛЧ, «Олимпик Льюис Компанис» – запасной. УЕФА оценит состояние стадиона перед первой домашней игрой каталонцев в турнире
1528 августа, 12:59
«Барса» может принять «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей. Нужно разрешение Ла Лиги, так как минимум для арен Примеры – 15 000
10527 августа, 09:33
Главные новости
Слуцкий сфотографировался с рисунком стримера Мэддисона. На нем изображена схема игры «Динамо» при Карпине
26 минут назадФото
Слуцкий о словах Дзюбы про слабый состав «Акрона»: «Его использовали, это провокация. Когда Артем это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он»
1429 минут назад
Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании
4858 минут назад
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
68сегодня, 09:06
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
27сегодня, 09:04
Захарова о ситуации Забарного и Сафонова в «ПСЖ»: «Украинизация разрушает спорт, наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества. Это надоело всем»
34сегодня, 08:56
Слуцкий о Станковиче: «Он делает ставку на селекцию, эмоции, но не тактику – системной игры у «Спартака» не будет. Это может привести к высоким местам, но не к чемпионству»
51сегодня, 08:54
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Это правильно, чтобы могли переключиться, отдохнуть, но не должно быть принудительной мерой. Стоит и фильмы добавить, может»
54сегодня, 08:43
Фердинанд об «МЮ»: «Если из-за Санчо, Рэшфорда, Антони, Гарначо и других придется потерять деньги, все равно – избавьтесь от них. Не стоит переживать о финансах, команда превыше всего»
12сегодня, 08:25
«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
96сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш сделал татуировку, изображающую его объятия с Жотой: «Диогу очень особенный человек для меня. Эти детали напоминают мне о нем и о моих достижениях и трудностях»
4 минуты назадФото
Фермин опроверг конфликт с Гави: «Я дружу с ним с 12 лет, он мне как брат. Люди постоянно строят догадки, но мы по-прежнему друзья»
16 минут назад
Министр просвещения Кравцов о «Спартаке»: «Станковича нужно оставлять, частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведет. Были обидные проигрыши, но команда собралась и показывает хорошую игру»
518 минут назад
Валуев о национальном виде спорта России: «Футбол все равно номер один. Больше всего людей не только вовлечены, но и занимаются им»
126 минут назад
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
340 минут назад
Колосков о словах Чеферина про бан России: «Это хороший знак для наших команд, но, если бы решал он один, нас бы не отстранили. Есть исполком, МОК, политики недружественных государств»
243 минуты назад
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»
4сегодня, 08:42
Александр Бубнов о Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Да пошел он куда подальше»
6сегодня, 08:39
«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
6сегодня, 08:35Фото
Глава судей АПЛ об отмене гола «Фулхэма» : «Это было неправильно. Судьи слишком сосредоточились на контакте Муниза и Чалобы. Голы отменяются, только если это единственное, что можно сделать»
11сегодня, 08:18