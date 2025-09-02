УЕФА разрешил «Барселоне» сменить домашний стадион по ходу общего этапа ЛЧ. Случай каталонцев посчитали форс-мажором

«Барса» сможет сменить стадион во время общего этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает RAC1, УЕФА разрешил каталонцам перенести домашние матчи на «Камп Ноу » по ходу первой фазы турнира, если не получится подготовить арену к домашней игре против «ПСЖ» 1 октября.

Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что весь общий этап команды должны провести на одном стадионе, за исключением форс-мажорных случаев. Как утверждается, ситуация с ареной сине-гранатовых попадает в эту категорию.

Таким образом, «Барса» может провести игру с парижанами на прежнем стадионе, а к следующей домашней игре (против «Олимпиакоса» 21 октября) вернуться на «Камп Ноу».

Отмечается, что хорошие отношения между Жоаном Лапортой и Александером Чеферином помогли достичь соглашения.