УЕФА разрешил «Барселоне» сменить домашний стадион по ходу общего этапа ЛЧ. Случай каталонцев посчитали форс-мажором
«Барса» сможет сменить стадион во время общего этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает RAC1, УЕФА разрешил каталонцам перенести домашние матчи на «Камп Ноу» по ходу первой фазы турнира, если не получится подготовить арену к домашней игре против «ПСЖ» 1 октября.
Регламент Лиги чемпионов предусматривает, что весь общий этап команды должны провести на одном стадионе, за исключением форс-мажорных случаев. Как утверждается, ситуация с ареной сине-гранатовых попадает в эту категорию.
Таким образом, «Барса» может провести игру с парижанами на прежнем стадионе, а к следующей домашней игре (против «Олимпиакоса» 21 октября) вернуться на «Камп Ноу».
Отмечается, что хорошие отношения между Жоаном Лапортой и Александером Чеферином помогли достичь соглашения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RAC1
