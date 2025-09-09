Валерий Непомнящий: «Сборной России сейчас по зубам любая команда мира, включая европейских и южноамериканских грандов»

Валерий Непомнящий считает, что сборной России по силам любая команда мира.

В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара со счетом 4:1.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные России и США проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Верю, что матч Россия – США может состояться. Но тут стоит вопрос больше не о футболе, а о политике. В нашем мире все может произойти.

Я считаю, что сборной России сейчас по зубам любая команда в мире. Я не шучу! Вижу, что наша сборная сегодня готова сыграть с любым соперником, включая европейских и южноамериканских грандов. Поэтому мы можем победить американцев», – сказал бывший главный тренер «Томи».