  • Мостовой о словах Плющенко про назначение в сборную: «Все правильно говорит. Кто у нас лучше в футбол играл? Кого только нет в футболе, почему тогда заслуженные люди не могут быть?»
53

Мостовой о словах Плющенко про назначение в сборную: «Все правильно говорит. Кто у нас лучше в футбол играл? Кого только нет в футболе, почему тогда заслуженные люди не могут быть?»

Александр Мостовой высказался о похвале Евгения Плющенко.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию предложил назначить Мостового тренером сборной России. 

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, а тем более Женька [Плющенко] – мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить?

Кто у нас лучше в футбол еще играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и еще несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора, но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим каким-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет.

Плющенко все правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
