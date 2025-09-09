Александер Исак высказался о проблемах при переходе в «Ливерпуль» из «Ньюкасла».

Сделка по трансферу нападающего была заключена перед закрытием трансферного окна и оценивается в рекордные для Англии 125 миллионов фунтов. Добиваясь продажи в «Ливерпуль», Исак отказывался играть за «Ньюкасл» и тренироваться с командой.

Вчера сборная Швеции уступила команде Косово в отборочном матче к ЧМ-2026 (0:2).

– Я рад, что все разрешилось до начала сбора, и я вновь смог сосредоточиться на футболе. Для меня это была весьма необычная ситуация, но мы всегда учимся и развиваемся морально, следуя плану.

Понятно, что не все представляют себе картину целиком, но об этом мы поговорим в другой раз. Я разочарован этой игрой и тем, как она прошла. Но в то же время у меня позитивные предчувствия по поводу предстоящей игры за клуб. Это часть футбола. Я не могу контролировать все, что говорят или пишут другие. Но я рад, что стал игроком «Ливерпуля». Я хотел этого, и я очень рад.

– Вы сожалеете о чем-либо, что случилось этим летом?

– Это можно обсуждать еще долго. Это было поучительно, и я доволен конечным результатом. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь игроком «Ливерпуля».

– Вы попрощались с партнерами так, как и хотели?

– Не хочу вдаваться в подробности или слишком много говорить об этой ситуации. Это закрытая глава, но у меня никогда не возникало никаких проблем, – сказал нападающий сборной Швеции.