  Экитике о конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»: «Это удовольствие. Я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера»
Экитике о конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»: «Это удовольствие. Я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера»

Юго Экитике ответил на вопрос о конкуренции с Александером Исаком в «Ливерпуле».

«Это приятно – когда играешь в лучших командах, ожидаешь конкуренции с лучшими игроками.

Исак – игрок, за которым я наблюдал лично. Это удовольствие. Нас ждет серьезная конкуренция, и я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера», – сказал нападающий «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
