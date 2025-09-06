Андрей Канчельскис: «Мама живет в Кировограде, в середине Украины, уезжать не хочет. Сейчас мы должны молиться, чтобы все быстрее закончилось»

Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с живущей на Украине матерью.

– С мамой мы перезваниваемся. Жаль, что не видимся – все-таки мы не молодеем каждый год. Хотелось бы увидеться, все-таки мать есть мать. Но сейчас такая ситуация, ничего не поделаешь.

– Как вся ситуация повлияла на ваше общение?

– А как могла повлиять? Мы довольно хорошо общаемся, друг друга поддерживаем. Никаких разногласий у нас с мамой нет.

– Хотели ли перевезти ее в Россию?

– У нее все-таки возраст, да и человек не хочет уезжать. Там и отец похоронен, и много друзей. Конечно, я ей предлагал, но она приняла свое решение.

Мама в Кировограде, он находится в середине Украины. Туда иногда долетают дроны, но и у нас так же. Работаю в Брянске, и сюда тоже иногда долетают. Так что это везде есть.

Сейчас мы только должны молиться тому, чтобы это быстрее закончилось и нормализовалось. Желаю, чтобы все завершилось, но сейчас могу только просить Господа Бога, чтобы он быстрее эту ситуацию разрешил, – сказал бывший полузащитник киевского «Динамо», «Шахтера», «МЮ» и сборной России.

