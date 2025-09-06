  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Мама живет в Кировограде, в середине Украины, уезжать не хочет. Сейчас мы должны молиться, чтобы все быстрее закончилось»
31

Андрей Канчельскис: «Мама живет в Кировограде, в середине Украины, уезжать не хочет. Сейчас мы должны молиться, чтобы все быстрее закончилось»

Андрей Канчельскис рассказал об отношениях с живущей на Украине матерью.

– С мамой мы перезваниваемся. Жаль, что не видимся – все-таки мы не молодеем каждый год. Хотелось бы увидеться, все-таки мать есть мать. Но сейчас такая ситуация, ничего не поделаешь.

– Как вся ситуация повлияла на ваше общение?

– А как могла повлиять? Мы довольно хорошо общаемся, друг друга поддерживаем. Никаких разногласий у нас с мамой нет.

– Хотели ли перевезти ее в Россию?

– У нее все-таки возраст, да и человек не хочет уезжать. Там и отец похоронен, и много друзей. Конечно, я ей предлагал, но она приняла свое решение.

Мама в Кировограде, он находится в середине Украины. Туда иногда долетают дроны, но и у нас так же. Работаю в Брянске, и сюда тоже иногда долетают. Так что это везде есть.

Сейчас мы только должны молиться тому, чтобы это быстрее закончилось и нормализовалось. Желаю, чтобы все завершилось, но сейчас могу только просить Господа Бога, чтобы он быстрее эту ситуацию разрешил, – сказал бывший полузащитник киевского «Динамо», «Шахтера», «МЮ» и сборной России.

Канчельскис о матче России и Украины: «Хотел бы увидеть, когда все закончится. Это братские народы для многих. Мы заложники ситуации, политика не наше дело»

Нули России с Иорданией – как вам?23717 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
Политика
светская хроника
logoЧемпионат Украины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
26 минут назадТесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
633 минуты назад
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
1сегодня, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
9сегодня, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
13сегодня, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
16сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию
181сегодня, 20:49
«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»
7сегодня, 20:40
Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
49сегодня, 20:15
«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
32сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»
221 минуту назадФото
Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»
28 минут назад
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
241 минуту назад
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
542 минуты назад
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
249 минут назад
Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали
252 минуты назадФото
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
4сегодня, 21:09
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 21:01Live
Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
3сегодня, 21:01
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
5сегодня, 20:40