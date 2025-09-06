  • Спортс
  • Тренер Беларуси Алос об 1:5 с Грецией: «Матч закончился уже в первом тайме, второй комментировать нет смысла»
Тренер Беларуси Алос об 1:5 с Грецией: «Матч закончился уже в первом тайме, второй комментировать нет смысла»

Тренер сборной Беларуси оценил поражение от Греции (1:5) в 1-м туре отбора ЧМ-2026.

«Быстро пропущенные голы создали нам серьезные препятствия, мы сделали много подарков сопернику и не сыграли в тот футбол, который хотели. Матч закончился уже в первом тайме, поэтому второй тайм комментировать нет смысла.

У Греции очень хорошая команда, мы знали это и раньше. У нее хорошее сочетание опытных и молодых игроков, и мы понимали, насколько сложным будет матч.

Что касается выхода из группы, то пока рано что-то говорить. Я сосредоточен на своей команде», – сказал Карлос Алос.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24.gr
