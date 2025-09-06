  • Спортс
  • «Они только провоцировали нас, никакого футбола у них я не увидел. Уверен, что в следующем матче мы выиграем». Защитник России U21 Шнапцев о поражении от Саудовской Аравии U23
«Они только провоцировали нас, никакого футбола у них я не увидел. Уверен, что в следующем матче мы выиграем». Защитник России U21 Шнапцев о поражении от Саудовской Аравии U23

Максим Шнапцев не впечатлен уровнем игры сборной Саудовской Аравии U23.

Российская команда U21 вчера проиграла саудовцам со счетом 1:2.

«Я вышел во втором тайме и, честно говоря, не почувствовал никакого серьезного давления со стороны саудовцев. И думаю, что на результате сказалось качество поля. Вчера на тренировке заметили, что мяч очень сильно скачет, прям дробится. Поэтому порой было тяжело обрабатывать, идти в дриблинг. И в целом соперник оказался более везучим. Уверен, что следующий матч мы заберем.

Нам еще сегодня не хватило немного взаимопонимания. Был момент ближе к концу матча, когда я простреливал – и там никого не оказалось. Хотя если бы я так сделал в клубе, то там обязательно был бы кто-то из наших. Поэтому немного времени на тренировках нам не хватило, чтобы сыграться.

Уверен, что в следующем матче мы выиграем. Они сегодня вышли и только провоцировали нас. Никакого футбола у них я не увидел», – сказал представляющий «Пари НН» защитник.

Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября

