Погребняк о возможном матче России и США: «Этот бред даже комментировать не хочу»

Павел Погребняк высказался о возможном матче между сборными России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

— Я этот бред даже комментировать не хочу.

— Почему бред?

— Вы спросили мое мнение, – сказал бывший нападающий сборной России.