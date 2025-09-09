Погребняк о возможном матче России и США: «Этот бред даже комментировать не хочу»
Павел Погребняк высказался о возможном матче между сборными России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
— Я этот бред даже комментировать не хочу.
— Почему бред?
— Вы спросили мое мнение, – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
