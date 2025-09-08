  • Спортс
  • Жуков о матче России и США: «Видим потепление в отношениях между странами, отсюда варианты для игр и соревнований. Это будет и интересно, и полезно»
2

Жуков о матче России и США: «Видим потепление в отношениях между странами, отсюда варианты для игр и соревнований. Это будет и интересно, и полезно»

Александр Жуков положительно оценил идею проведения матча между Россией и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

– Может ли матч России и США укрепить дипломатические отношения между странами?

– Безусловно, проведение матча России и США – это хорошая идея. И мне кажется, тут как раз обратный процесс: дипломатические отношения укрепляются, поэтому и возникает возможность проведения таких товарищеских матчей. В любом случае это будет и интересно, и полезно.

Мы видим потепление в отношениях между странами, отсюда видим и варианты для проведения игр и соревнований, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
