«Пари НН» хочет снова арендовать Кокшарова у «Краснодара» («Чемпионат»)

«Пари НН» планирует арендовать Александра Кокшарова у «Краснодара».

Как сообщает «Чемпионат», клуб из Нижнего Новгорода готов снова взять в аренду 20-летнего форварда до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму.

Кокшаров уже выступал «Пари НН » в прошлом сезоне на правах аренды. Нападающий получил травму и перенес операцию. Однако в нижегородском клубе все равно хотят арендовать Кокшарова . На данный момент игрок уже близок к возвращению в общую группу.

В прошлом сезоне Мир РПЛ на счету Кокшарова гол и результативная передача в 5 матчах за «Пари НН».