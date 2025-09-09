«Пари НН» хочет снова арендовать Кокшарова у «Краснодара» («Чемпионат»)
«Пари НН» планирует арендовать Александра Кокшарова у «Краснодара».
Как сообщает «Чемпионат», клуб из Нижнего Новгорода готов снова взять в аренду 20-летнего форварда до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму.
Кокшаров уже выступал «Пари НН» в прошлом сезоне на правах аренды. Нападающий получил травму и перенес операцию. Однако в нижегородском клубе все равно хотят арендовать Кокшарова. На данный момент игрок уже близок к возвращению в общую группу.
В прошлом сезоне Мир РПЛ на счету Кокшарова гол и результативная передача в 5 матчах за «Пари НН».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
