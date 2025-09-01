Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»)
Валентин Пальцев близок к переходу в «Краснодар».
По информации «Чемпионата», стороны обсуждают финальные детали сделки по трансферу защитника махачкалинского «Динамо».
Пальцев выступает за «Динамо» Махачкала с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его статистику можно найти здесь.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости