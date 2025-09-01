Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Стороны обсуждают финальные детали сделки («Чемпионат»)

Валентин Пальцев близок к переходу в «Краснодар».

По информации «Чемпионата», стороны обсуждают финальные детали сделки по трансферу защитника махачкалинского «Динамо ».

Пальцев выступает за «Динамо» Махачкала с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его статистику можно найти здесь .