Бастони забил 2-й автогол Италии на 87-й минуте матча с Израилем – ранее мяч в свои ворота срезал Локателли. Команда Гаттузо победила благодаря голу Тонали на 91-й

Игроки сборной Италии дважды забили в свои ворота в матче с Израилем.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо обыграла израильскую сборную (5:4) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 16-й минуте полузащитник Мануэль Локателли срезал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы , пытаясь прервать прострел хавбека сборной Израиля Дана Битона на Элиэля Переца.

На 87-й минуте при счету 4:2 защитник Алессандро Бастони также неудачно срезал мяч, который после рикошета влетел в сетку ворот Италии.

Полузащитник Сандро Тонали забил победный гол на 91-й минуте.