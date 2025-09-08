Бастони забил 2-й автогол Италии на 87-й минуте матча с Израилем – ранее мяч в свои ворота срезал Локателли. Команда Гаттузо победила благодаря голу Тонали на 91-й
Игроки сборной Италии дважды забили в свои ворота в матче с Израилем.
Команда под руководством Дженнаро Гаттузо обыграла израильскую сборную (5:4) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 16-й минуте полузащитник Мануэль Локателли срезал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы, пытаясь прервать прострел хавбека сборной Израиля Дана Битона на Элиэля Переца.
На 87-й минуте при счету 4:2 защитник Алессандро Бастони также неудачно срезал мяч, который после рикошета влетел в сетку ворот Италии.
Полузащитник Сандро Тонали забил победный гол на 91-й минуте.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
