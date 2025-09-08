  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бастони забил 2-й автогол Италии на 87-й минуте матча с Израилем – ранее мяч в свои ворота срезал Локателли. Команда Гаттузо победила благодаря голу Тонали на 91-й
8

Бастони забил 2-й автогол Италии на 87-й минуте матча с Израилем – ранее мяч в свои ворота срезал Локателли. Команда Гаттузо победила благодаря голу Тонали на 91-й

Игроки сборной Италии дважды забили в свои ворота в матче с Израилем.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо обыграла израильскую сборную (5:4) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 16-й минуте полузащитник Мануэль Локателли срезал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы, пытаясь прервать прострел хавбека сборной Израиля Дана Битона на Элиэля Переца. 

На 87-й минуте при счету 4:2 защитник Алессандро Бастони также неудачно срезал мяч, который после рикошета влетел в сетку ворот Италии. 

Полузащитник Сандро Тонали забил победный гол на 91-й минуте. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15766 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Израиль
logoИнтер
logoСборная Италии по футболу
logoМануэль Локателли
logoсборная Израиля по футболу
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАлессандро Бастони
logoСандро Тонали
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoДженнаро Гаттузо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Италия обыграла Израиль – 5:4! Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Ретеги три асссиста, у Локателли и Бастони автоголы
81сегодня, 20:43
Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026
56сегодня, 20:19
Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
сегодня, 19:21
Главные новости
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
13 минут назадТесты и игры
Гаттузо о 5:4 с Израилем: «Самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Италия пропускает нелепые голы слишком легко, но вина здесь на мне, а не на игроках»
1354 минуты назад
Тедеско – главный вариант «Ноттингем Форест» на случай отставки Нуну. В назначении Доменико также заинтересован «Фенербахче» (Bild)
14сегодня, 21:12
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграла 5:4 с Израилем, Хорватия забила 4 гола Черногории, Беларусь уступила Шотландии
267сегодня, 20:46
Италия обыграла Израиль – 5:4! Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Ретеги три асссиста, у Локателли и Бастони автоголы
81сегодня, 20:43
Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026
56сегодня, 20:19
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
3сегодня, 19:59
Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг
28сегодня, 19:52
Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»
29сегодня, 19:19
Ко всем новостям
Последние новости
Футбольный союз Сербии – болельщикам: «С 2021 года нас оштрафовали на 703 075 евро, мы под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения»
2 минуты назад
Кейн заявил, что сборная Англии готова к расистским оскорблениям в Сербии: «Мы провели собрание и решили: если это произойдет, мы сделаем все, как предписывают протоколы УЕФА»
16 минут назад
Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики»
120 минут назад
Локателли о 5:4 с Израилем: «Сумасшедший матч, мы допустили много ошибок и показали реакцию. Я начал неудачно, забил в свои ворота – нужно брать на себя ответственность»
21 минуту назад
«Пари НН» хочет снова арендовать Кокшарова у «Краснодара» («Чемпионат»)
41 минуту назад
Хавбек «Краснодара» Перрен о России: «Друзья, которые здесь играют, говорили только хорошее – Талаль из «Ахмата», Мартинс из «Спартака». С момента приезда все идет отлично»
244 минуты назад
Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»
5сегодня, 21:03
Италия поднялась на 2-е место в группе отбора ЧМ после победы над Израилем. Норвегия на 3 очка опережает команду Гаттузо
5сегодня, 20:57
У Ретеги 2+4 в 4 матчах отбора на ЧМ. Форвард Италии сделал 3 ассиста в матче с Израилем
2сегодня, 20:40
Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»
1сегодня, 20:37