Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»

Игорь Дивеев рассказал о сложностях у сборной России в матче с Иорданией.

Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

– Что думаете о матче с Иорданией?

– В первом тайме мы теряли много мячей, было много глупых ошибок. Во втором тайме команда поняла, как надо играть, было много моментов. Можно сказать, что сыгранность команд была разной.

– У азиатских команд есть почерк?

– Непредсказуемые. В матче с Иорданией мы поняли, что это команда, которая может спокойно выходить из‑под прессинга, которая спокойно работает с мячом. Люди играют в топ‑командах. Ты сразу начинаешь переключаться, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.