  • Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»
5

Игорь Дивеев рассказал о сложностях у сборной России в матче с Иорданией.

Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче. 

– Что думаете о матче с Иорданией?

– В первом тайме мы теряли много мячей, было много глупых ошибок. Во втором тайме команда поняла, как надо играть, было много моментов. Можно сказать, что сыгранность команд была разной.

– У азиатских команд есть почерк?

– Непредсказуемые. В матче с Иорданией мы поняли, что это команда, которая может спокойно выходить из‑под прессинга, которая спокойно работает с мячом. Люди играют в топ‑командах. Ты сразу начинаешь переключаться, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15755 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
