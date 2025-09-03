Семин удивлен ЦСКА: «За короткий срок стали играть по-новому: смело, активно. Танцуют от своей игры»

Юрий Семин оценил 2-е место ЦСКА в Мир РПЛ после 7 туров.

«Меня в какой-то мере удивляет игра ЦСКА . За такой короткий срок команда стала играть совершенно по-новому. Армейцы играют смело, активно. Они танцуют от своей игры.

Еще очень важно, что есть такой лидер, как Акинфеев . Мойзес – лучший игрок обороны в лиге. У них хороший подбор футболистов. Пока не хватает центрального нападающего, по этой позиции есть вопросы», – сказал экс-тренер «Локомотива».