  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»
6

Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»

Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду по-прежнему голоден до побед.

«Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до того, чтобы быть номером один.

Чемпионат мира [2026 года]? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на настоящем.

Я уже много говорил о том, что он привносит. Но это не слова о будущем, это вещи, которые происходят ежедневно. То, что значит надеть футболку сборной, – это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает», – сказал главный тренер сборной Португалии.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15252 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoРоберто Мартинес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧМ-2026
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о голе Роналду Армении на 21-й минуте: «Дух Жоты с нами, я верю в такие совпадения. Это был сигнал от него. Мы чувствовали присутствие Диогу с первого дня сборов»
386 сентября, 19:05
Прошли похороны Жоты и его брата. Службу посетили Слот, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Бернарду, Бруну, Феликс и другие. Невеш и Канселу прилетели из США, Рубен нес гроб Диогу
525 июля, 11:20Фото
Пуйоль считает Португалию фаворитом ЧМ-2026: «Очень опасная сборная с хорошим тренером»
2315 июня, 16:25
Главные новости
Израиль – Италия. 4:5 – Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Локателли и Бастони автоголы, у Ретеги три голевые. Онлайн-трансляция
314 минуты назадLive
Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026
621 минуту назад
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
40 минут назадТесты и игры
Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
341 минуту назад
Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг
1748 минут назад
Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»
22сегодня, 19:19
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
221сегодня, 18:46Live
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
42сегодня, 18:35
Салах, Мбаппе и Дембеле вошли в топ-26 лучших футболистов для UT 26
сегодня, 18:30
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
153сегодня, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
У Ретеги 3 ассиста в матче с Израилем
27 секунд назад
Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»
3 минуты назад
Гладилин о сборной: «Впечатления хорошие, с Иорданией и Катаром выглядели достойно. Выйти из группы на ЧМ сейчас было бы вполне реально»
11 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике о ЧМ-2026: «Каждый день прошу Бога о возможности туда попасть. Это не только моя мечта, но и моей семьи»
23 минуты назад
Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру – в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»
440 минут назад
Неймар впервые за 14 лет не появится в новой части EA FC 26
257 минут назад
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался, так как «Торино» отправил документы защитника на неверный email. Клубы не успели оформить сделку, хотя она была согласована
657 минут назад
Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»
7сегодня, 19:31
Хавбек «Спартака» Дмитриев о «Золотом мяче»: «Дембеле выиграет, думаю, у него хорошая статистика. Ямаль понравился в прошлом сезоне. Многое зависит от победы в ЛЧ»
2сегодня, 19:27
Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
1сегодня, 19:21