Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»

Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду по-прежнему голоден до побед.

«Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до того, чтобы быть номером один.

Чемпионат мира [2026 года]? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на настоящем.

Я уже много говорил о том, что он привносит. Но это не слова о будущем, это вещи, которые происходят ежедневно. То, что значит надеть футболку сборной, – это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает», – сказал главный тренер сборной Португалии.