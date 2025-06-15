Пуйоль считает Португалию фаворитом ЧМ-2026: «Очень опасная сборная с хорошим тренером»

Карлес Пуйоль считает сборную Португалии фаворитом чемпионата мира.

«Да, для меня это так. У Португалии очень хорошая национальная команда, футболисты играют за большие клубы, которые много побеждают, это конкурентоспособная команда с хорошим тренером. Думаю, она входит в число фаворитов.

Впереди еще год, многое может повлиять: травмы, тяжелый график... Но на сегодняшний день это очень опасная сборная», – заявил бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании .