Энрике о переезде в Россию: «Мой друг сказал: «Ты не исчез, ты под Божьей защитой». Меня это тронуло, знаю, много людей поддерживает меня»

Луис Энрике высказался о переезде в Россию.

Когда вы поехали в Россию, вы не думали, что окажетесь вне поля зрения?

– Когда я поехал в Россию, я продолжал общаться со своими друзьями: мы созванивались по видеосвязи, у нас были собрания, и мой друг сказал: «Ты не исчез, ты находишься под Божьей защитой». Когда мой друг это сказал, я поверил еще больше. У меня даже мурашки побежали, меня это тронуло.

Я знаю, что много людей поддерживает меня, но я должен продолжать работать, чтобы быть готовым на 100% и помогать команде наилучшим образом.

Эта неделя была прекрасной. После долгого времени я наконец увидел жену и дочку. Эта положительная энергия и то, как болельщики скандировали мое имя, – это невозможно объяснить. Поэтому я вышел на поле, чтобы отплатить им, потому что они это заслуживают.

Вы заработали очки, чтобы сыграть на чемпионате мира?

– Мне нужно работать гораздо больше, быть самим собой, спокойно играть в свой футбол, – сказал вингер «Зенита» и сборной Бразилии после матча отбора к ЧМ-2026 против Чили (3:0). 

