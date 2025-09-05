Энрике о переезде в Россию: «Мой друг сказал: «Ты не исчез, ты под Божьей защитой». Меня это тронуло, знаю, много людей поддерживает меня»

Луис Энрике высказался о переезде в Россию.

– Когда вы поехали в Россию, вы не думали, что окажетесь вне поля зрения?

– Когда я поехал в Россию, я продолжал общаться со своими друзьями: мы созванивались по видеосвязи, у нас были собрания, и мой друг сказал: «Ты не исчез, ты находишься под Божьей защитой». Когда мой друг это сказал, я поверил еще больше. У меня даже мурашки побежали, меня это тронуло.

Я знаю, что много людей поддерживает меня, но я должен продолжать работать, чтобы быть готовым на 100% и помогать команде наилучшим образом.

Эта неделя была прекрасной. После долгого времени я наконец увидел жену и дочку. Эта положительная энергия и то, как болельщики скандировали мое имя, – это невозможно объяснить. Поэтому я вышел на поле, чтобы отплатить им, потому что они это заслуживают.

– Вы заработали очки, чтобы сыграть на чемпионате мира?

– Мне нужно работать гораздо больше, быть самим собой, спокойно играть в свой футбол, – сказал вингер «Зенита » и сборной Бразилии после матча отбора к ЧМ-2026 против Чили (3:0).