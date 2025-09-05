Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии в товарищеском матче.
Российская сборная U21 проиграла Саудовской Аравии U23 со счетом 1:2.
Основной состав россиян на матч был таким: Дегтев, Бессмертный, Кирш, Абдулкадыров, Рожков, Васильев, Салтыков, Столбов, Моторин, Родионов, Дмитриев.
Запасные: Веселов, Голиков, Лобов, Бардачев, Рядно, Чобанов, Боков, Козлов, Дорофеев, Окишор, Раков, Шнапцев.
Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина».
В рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора молодежная команда проведет еще один товарищеский матч с саудовцами. Он состоится 8 сентября.
Нули России с Иорданией – как вам?18510 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости