  • Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября
19

Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября

Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Российская сборная U21 проиграла Саудовской Аравии U23 со счетом 1:2.

Основной состав россиян на матч был таким: Дегтев, Бессмертный, Кирш, Абдулкадыров, Рожков, Васильев, Салтыков, Столбов, Моторин, Родионов, Дмитриев.

Запасные: Веселов, Голиков, Лобов, Бардачев, Рядно, Чобанов, Боков, Козлов, Дорофеев, Окишор, Раков, Шнапцев.

Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина».

В рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора молодежная команда проведет еще один товарищеский матч с саудовцами. Он состоится 8 сентября.

