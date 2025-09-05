Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября

Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии в товарищеском матче.

Российская сборная U21 проиграла Саудовской Аравии U23 со счетом 1:2.

Основной состав россиян на матч был таким: Дегтев , Бессмертный , Кирш , Абдулкадыров, Рожков, Васильев , Салтыков , Столбов, Моторин, Родионов, Дмитриев.

Запасные: Веселов, Голиков, Лобов, Бардачев, Рядно, Чобанов, Боков, Козлов, Дорофеев, Окишор, Раков, Шнапцев.

Встреча прошла в Химках на стадионе «Родина».

В рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора молодежная команда проведет еще один товарищеский матч с саудовцами. Он состоится 8 сентября.