«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
– Психологически готов играть в основе «Спартака»?
– Да, конечно. Стараюсь доказывать это на каждой тренировке и игре. Буду продолжать в том же духе.
– Прочувствовал на себе тяжесть спартаковской футболки?
– 100%. «Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше.
Это особое чувство, не передать словами. На домашней арене играть тоже огромное удовольствие. Вот это больше всего впечатлило.
– После перехода тебя стали чаще узнавать?
– Нет, я же пока не звезда. Москва огромная, редко кто узнает.
– А давление болельщиков ощущаешь?
– Конечно, мы так начали сезон… От нас требуют лучших результатов, мы это понимаем. Фанаты здесь требовательнее, чем в «Урале» и «Крыльях», сразу все выскажут. Это правильно и мотивирует, – сказал вингер «Спартака».