«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых

Игорь Дмитриев назвал «Спартак» самым народным клубом России.

– Психологически готов играть в основе «Спартака»?

– Да, конечно. Стараюсь доказывать это на каждой тренировке и игре. Буду продолжать в том же духе.

– Прочувствовал на себе тяжесть спартаковской футболки?

– 100%. «Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше.

Это особое чувство, не передать словами. На домашней арене играть тоже огромное удовольствие. Вот это больше всего впечатлило.

– После перехода тебя стали чаще узнавать?

– Нет, я же пока не звезда. Москва огромная, редко кто узнает.

– А давление болельщиков ощущаешь?

– Конечно, мы так начали сезон… От нас требуют лучших результатов, мы это понимаем. Фанаты здесь требовательнее, чем в «Урале» и «Крыльях», сразу все выскажут. Это правильно и мотивирует, – сказал вингер «Спартака ».