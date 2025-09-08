  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»
2

Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»

Игорь Дмитриев поделился впечатлениями о Москве, Санкт-Петербурге и Париже.

– Тебе как петербуржцу сейчас ближе Москва или Питер?

– Пока не привык. Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Сравнивать тяжело, это два разных города.

– К чему в Москве не удалось привыкнуть?

– К пробкам точно. Здесь больше машин, расстояния огромные, если куда-то надо ехать. Питер все-таки поменьше. Людей много, но инфраструктура отличная. В Москве есть все, что нужно для жизни.

– Ты недавно был в Париже. Какие впечатления?

– Все говорили, что город грязный…

– Я и сам был там, тоже обратил на это внимание.

– Ну да, мол, мусор, бездомные. В Москве такого меньше, но бездомные везде есть. Наверное, не в таком количестве, что в глаза бросается.

Тяжело сравнить Париж и Москву. Наша столица – мегаполис, а Париж – он как Питер, с архитектурой. Я больше запомнил архитектуру, чем какие-то отрицательные моменты, – сказал вингер «Спартака». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?12202 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoИгорь Дмитриев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
49сегодня, 12:45
Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии U23 в первом товарищеском матче. Второй пройдет 8 сентября
235 сентября, 16:03
Дмитриев, Козлов, Раков, Столбов, Салтыков, Абдулкадыров, Рожков, Окишор – в составе России U21 на матчи с Саудовской Аравией U23 в сентябре
629 августа, 15:11
Главные новости
Минспорта о переносе встречи с клубами РПЛ: «Обычная практика, это связано с дополняющимся графиком министра. В ближайшие недели встреча обязательно состоится»
310 минут назад
«Бешикташ» не делал предложений по Кисляку. ЦСКА оценивает хавбека не меньше чем в 30 млн евро, сумма в 10 млн «звучит смешно» (Sport24)
514 минут назад
Ловчев о сборной России: «Я бы не вызывал больше тех, кто с Иорданией играл – они позорят команду. Если вы представляете нашу страну, то обязаны всегда и везде выигрывать»
923 минуты назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
4324 минуты назад
Валерий Овчинников о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Посмотрите, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют»
1149 минут назад
Коллимор о соглашении «Сити» и АПЛ: «Если вы можете задавить лигу юристами и деньгами, которых у вас больше, чем у Бога, то она сдастся. Не ждите ничего особенного от дела о 116 нарушениях»
15сегодня, 14:57
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
27сегодня, 14:46
Мостовой о 4:1 с Катаром: «Я не смотрел, этот матч мне был не очень интересен. Не тот соперник, по которому можно оценить уровень нашей сборной»
24сегодня, 14:37
«Ман Сити» и АПЛ достигли соглашения по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Клуб не будет оспаривать действующие правила
37сегодня, 14:36
Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»
45сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Скучаю по Великобритании, в ноябре поеду. Самая большая разница между Англией и Россией – там все очень дорого. У них другой менталитет, мы думаем по-другому»
2 минуты назад
Первая лига. «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком», «Факел» против «Арсенала»
215 минут назад
Глава ФИФА поздравил Узбекистан с выходом на ЧМ-2026: «Историческое достижение. Это результат большого внимания, которое в вашей стране уделяется спорту и футболу»
227 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике о Санкт-Петербурге: «Прекрасное место – мы с друзьями ходим в рестораны, были в музее. Немного скучаю по Бразилии, но я счастлив»
431 минуту назад
Монсон предложил Дзюбе провести бой: «Было бы интересно с ним подраться. Он хороший спортсмен, в поп-ММА мог бы добиться успеха»
51 минуту назад
«У Энрике не вижу больших стараний, Жерсон никак себя не проявляет в России. Желаю видеть качественных легионеров, но цены завышены». Семенов об игроках «Зенита»
8сегодня, 14:56
Товарищеский матч. Саудовская Аравия в гостях у Чехии
2сегодня, 14:53
Израиль – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:44
Ньямси о судьях в России и Франции: «В РПЛ желтые карточки раздают чаще. Иногда не понимаю, за что ставят пенальти. Но есть и арбитры, к работе которых испытываешь уважение»
1сегодня, 14:44
Скалони о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Я с ним не говорил. Мы должны оставить его в покое»
3сегодня, 14:25