Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»
– Тебе как петербуржцу сейчас ближе Москва или Питер?
– Пока не привык. Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Сравнивать тяжело, это два разных города.
– К чему в Москве не удалось привыкнуть?
– К пробкам точно. Здесь больше машин, расстояния огромные, если куда-то надо ехать. Питер все-таки поменьше. Людей много, но инфраструктура отличная. В Москве есть все, что нужно для жизни.
– Ты недавно был в Париже. Какие впечатления?
– Все говорили, что город грязный…
– Я и сам был там, тоже обратил на это внимание.
– Ну да, мол, мусор, бездомные. В Москве такого меньше, но бездомные везде есть. Наверное, не в таком количестве, что в глаза бросается.
Тяжело сравнить Париж и Москву. Наша столица – мегаполис, а Париж – он как Питер, с архитектурой. Я больше запомнил архитектуру, чем какие-то отрицательные моменты, – сказал вингер «Спартака».