Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Про Париж говорили, что грязный, я больше запомнил архитектуру»

Игорь Дмитриев поделился впечатлениями о Москве, Санкт-Петербурге и Париже.

– Тебе как петербуржцу сейчас ближе Москва или Питер?

– Пока не привык. Москва – мегаполис, самый топовый город страны. Питер спокойнее, с архитектурой, историей. Сравнивать тяжело, это два разных города.

– К чему в Москве не удалось привыкнуть?

– К пробкам точно. Здесь больше машин, расстояния огромные, если куда-то надо ехать. Питер все-таки поменьше. Людей много, но инфраструктура отличная. В Москве есть все, что нужно для жизни.

– Ты недавно был в Париже. Какие впечатления?

– Все говорили, что город грязный…

– Я и сам был там, тоже обратил на это внимание.

– Ну да, мол, мусор, бездомные. В Москве такого меньше, но бездомные везде есть. Наверное, не в таком количестве, что в глаза бросается.

Тяжело сравнить Париж и Москву. Наша столица – мегаполис, а Париж – он как Питер, с архитектурой. Я больше запомнил архитектуру, чем какие-то отрицательные моменты, – сказал вингер «Спартака ».