«Бешикташ» не делал предложений по Кисляку. ЦСКА оценивает хавбека не меньше чем в 30 млн евро, сумма в 10 млн «звучит смешно» (Sport24)

«Бешикташ» не делал ЦСКА предложений по трансферу Матвея Кисляка.

Ранее в аккаунте Ensari в X появилась информация, что турецкий клуб предложил армейцам 10 млн евро и процент от последующей перепродажи за 20-летнего полузащитника.

По данным Sport24, эта информация не соответствует действительности.

«Информация про интерес «Бешикташа » к Кисляку и желании футболиста перейти в турецкий клуб не соответствует действительности.

К тому же, сумма в 10 млн евро даже звучит смешно. ЦСКА котирует Кисляка не меньше чем в 30 млн евро», – сообщил источник.