«Бешикташ» не делал предложений по Кисляку. ЦСКА оценивает хавбека не меньше чем в 30 млн евро, сумма в 10 млн «звучит смешно» (Sport24)
«Бешикташ» не делал ЦСКА предложений по трансферу Матвея Кисляка.
Ранее в аккаунте Ensari в X появилась информация, что турецкий клуб предложил армейцам 10 млн евро и процент от последующей перепродажи за 20-летнего полузащитника.
По данным Sport24, эта информация не соответствует действительности.
«Информация про интерес «Бешикташа» к Кисляку и желании футболиста перейти в турецкий клуб не соответствует действительности.
К тому же, сумма в 10 млн евро даже звучит смешно. ЦСКА котирует Кисляка не меньше чем в 30 млн евро», – сообщил источник.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости