У ЦСКА есть 1,5 млн евро от трансфера Файзуллаева на спецсчете в Турции. Эти деньги могут напрямую пойти на покупку Бельтрана (Иван Карпов)
У ЦСКА остался запас денежных средств после трансфера Аббосбека Файзуллаева.
По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы пока получили 6 млн евро из 7,5 от «Инстанбула».
Еще 1,5 млн остаются на спецсчете в Турции в ожидании решения руководства ЦСКА о том, куда их направить напрямую, когда для этого наступит нужный момент.
Таким образом, у клуба не должно возникнуть проблем с оплатой трансфера Лукаса Бельтрана из «Фиорентины».
Ранее Карпов сообщал, что армейцы предложили итальянцам 12 млн евро за форварда.
ЦСКА согласовал трансфер Бельтрана за 12 млн евро с «Фиорентиной», но сторона игрока затягивает сделку ради перехода в «Зенит». Армейцы дали форварду сутки на принятие решения (Иван Карпов)
