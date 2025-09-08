Монсон предложил Дзюбе провести бой: «Было бы интересно с ним подраться. Он хороший спортсмен, в поп-ММА мог бы добиться успеха»

Джефф Монсон заявил, что хотел бы провести бой с Артемом Дзюбой.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев ранее заявил , что хотел бы увидеть бой между нападающим Федором Смоловым и Дзюбой.

«Дзюба хороший спортсмен, поэтому он мог бы добиться успехов в поп-ММА. Для профессиональной карьеры в ММА у него уже большой возраст, слишком поздно.

И мне было бы интересно с ним подраться», – заявил депутат Курултая Республики Башкортостан и бывший боец ММА Джефф Монсон.