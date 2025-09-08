Вингер «Зенита» Энрике о России: «Нам, бразильцам, нелегко на холоде. На других стадионах бывает минус 5-10 градусов, это кошмар»
Луис Энрике Андре рассказал, к чему ему было сложнее всего привыкнуть в России.
– Как прошли твои первые месяцы в России? К чему было сложнее адаптироваться?
– Я очень хорошо привык к футболу в России, потому что [в «Зените»] много бразильцев. Парни, которые играют там пять-шесть лет, помогали мне изо дня в день. И у нас есть бразильский тренер. Когда русский тренер говорит, он переводит.
Когда наступают холода, мне тяжело, понимаете? Нам, бразильцам из Рио, где все время солнечно, приходится нелегко на холоде. Но к остальному я уже больше привык. К российскому футболу и даже к их культуре. У них отличные рестораны.
– Ты имеешь в виду игру на морозе?
– Да. Наш стадион теплый, крытый. Но когда мы едем на другие стадионы, там сложнее. Бывает минус 5 или минус 10 градусов. Это кошмар, – сказал вингер «Зенита».
