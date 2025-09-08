Газзаев о 4:1: «Безоговорочная победа сборной России, на классе. Катар весь матч оборонялся. Нам любые соперники нужны – мы в изоляции»
– Безоговорочная победа сборной России. Исключительно на классе. Катар весь матч оборонялся. Мы же комбинировали, понравился хороший контроль мяча. Полное преимущество нашей сборной. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника. Буквально в каждой. Отсюда такое тотальное превосходство.
- А ведь после ничьей с Иорданией (0:0) некоторые эксперты опасались, что матч в Катаре сложится для нас не слишком удачно.
– Ну какие еще опасения? Вы же видели разницу в классе? Все стало ясно почти сразу. Катар совсем не убедил. В тактике и индивидуальном мастерстве наша команда явно превзошла хозяев. Почти весь матч прошел на половине поля Катара.
– А нужны ли России тогда такие соперники?
– В нынешней ситуации нам любые соперники нужны. Мы же находимся в изоляции, а играть надо. Так что каждый матч – это определенный полезный опыт. Можно отрабатывать тактическую схему, командные взаимодействия. Это очень важно!
– Лучший игрок в составе сборной России?
– По такой игре сложно кого-то выделить. Никто не выпал. Просто я считаю, что этот состав, наверное, оптимальный. А стабильность состава – это стабильность результата. Есть еще Мостовой, Воробьев, Глушенков. Вот вам и крепкая обойма. Не стоит больше экспериментировать. Просматривать по 30-40 человек.
Приятно, что у нас появились молодые перспективные исполнители. Батраков, Кисляк, Глебов, который, увы, травмировался. У сборной есть будущее! А ведь есть еще Головин, Алексей Миранчук. Сразу видно, что мастера. Вот вам и сплав молодости и опыта, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.