Смородская о сборной: «Карпина не за что критиковать. С Иорданией перемудрил с составом, но ничего страшного. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли»

Ольга Смородская положительно оценила работу Валерия Карпина со сборной России.

В сентябре команда Карпина провела два BetBoom товарищеских матча. В Москве национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0), а в Эр-Райяне обыграла Катар со счетом 4:1.

«Постепенно игроки сборной России входят в форму.

С Иорданией Карпин немного перемудрил с составом, но ничего страшного не случилось. Все хорошо, что хорошо кончается.

Несмотря на все, Карпина не за что критиковать по итогам этого сбора. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская .