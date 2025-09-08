Смородская о сборной: «Карпина не за что критиковать. С Иорданией перемудрил с составом, но ничего страшного. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли»
Ольга Смородская положительно оценила работу Валерия Карпина со сборной России.
В сентябре команда Карпина провела два BetBoom товарищеских матча. В Москве национальная команда сыграла вничью с Иорданией (0:0), а в Эр-Райяне обыграла Катар со счетом 4:1.
«Постепенно игроки сборной России входят в форму.
С Иорданией Карпин немного перемудрил с составом, но ничего страшного не случилось. Все хорошо, что хорошо кончается.
Несмотря на все, Карпина не за что критиковать по итогам этого сбора. Да, соперники были ниже классом, но мы ни с кем приличным давно не играли», – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
