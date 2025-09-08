Сильянов об уровне сборной России: «Без чемпионата мира, Евро тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть – с Испанией, Францией»

Александр Сильянов высказался об уровне сборной России.

В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила Катар (4:1) в товарищеском матче, 4 сентября сыграла вничью с Иорданией (0:0).

— Где потолок у нынешней сборной?

— Не знаю. Без чемпионата мира, чемпионата Европы так тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть, такими как Испания , Франция , Хорватия, не знаю. Тогда будет ответ.

— Ну, а Чили и Перу могут считаться этими соперниками?

— Не знаю. Думаю, хорошие сборные, но когда разберем их, смогу дать ответ.

— Когда сыграем с Францией, Хорватией?

— Надеюсь, в ближайшее время. В ближайшие год‑два, надеюсь.

— Чемпионат Европы 2028 года точно не уйдет от нас?

— Надеюсь, что да, — сказал защитник сборной России.