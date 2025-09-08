Сильянов об уровне сборной России: «Без чемпионата мира, Евро тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть – с Испанией, Францией»
Александр Сильянов высказался об уровне сборной России.
В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила Катар (4:1) в товарищеском матче, 4 сентября сыграла вничью с Иорданией (0:0).
— Где потолок у нынешней сборной?
— Не знаю. Без чемпионата мира, чемпионата Европы так тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть, такими как Испания, Франция, Хорватия, не знаю. Тогда будет ответ.
— Ну, а Чили и Перу могут считаться этими соперниками?
— Не знаю. Думаю, хорошие сборные, но когда разберем их, смогу дать ответ.
— Когда сыграем с Францией, Хорватией?
— Надеюсь, в ближайшее время. В ближайшие год‑два, надеюсь.
— Чемпионат Европы 2028 года точно не уйдет от нас?
— Надеюсь, что да, — сказал защитник сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости