Алонсо, Вальверде и Гонсалес номинированы на приз лучшему тренеру августа в Ла Лиге
Ла Лига огласила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца.
На награду по итогам августа претендуют три специалиста.
Эрнесто Вальверде («Атлетик») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+3»;
Хаби Алонсо («Реал») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;
Маноло Гонсалес («Эспаньол») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+2».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Фанаты могут отдать свои голоса до 8 сентября.
