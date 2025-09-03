Алонсо, Вальверде и Гонсалес номинированы на приз лучшему тренеру августа в Ла Лиге

Ла Лига огласила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца.

На награду по итогам августа претендуют три специалиста.

Эрнесто Вальверде («Атлетик ») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+3»;

Хаби Алонсо («Реал ») – 3 матча, 3 победы, разница мячей – «+5»;

Маноло Гонсалес («Эспаньол ») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+2».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Фанаты могут отдать свои голоса до 8 сентября.