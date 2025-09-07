Мбаппе о «Реале»: «Алонсо произвел на меня большое впечатление, он стремится к успеху. Цель всегда одна: выигрывать трофеи, мы пытаемся воплотить его слова в жизнь»

Килиан Мбаппе высказался о начале сезона «Реала» под руководством Хаби Алонсо.

«Он произвел на меня большое впечатление. Видно, что этот парень стремится к успеху. Он прекрасно знает клуб, ведь сам играл за «Реал». Сейчас мы просто пытаемся воплотить его слова в жизнь. Мы пытаемся понять его план на игру, а потом посмотрим, что из этого получится.

У нас был хороший старт, три победы, что очень хорошо, но нам нужно совершенствоваться, продолжать работать и становиться лучше, потому что мы знаем, как сложно выигрывать титулы. А это то, чего мы хотим.

Мы на правильном пути, он только начинается, но цель всегда одна: выигрывать трофеи. Мы стараемся двигаться шаг за шагом, чтобы достичь этого», – сказал нападающий «Реала » в интервью Bild.