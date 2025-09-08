Рейндерс – лучший игрок «Ман Сити» в августе. Хавбек, купленный у «Милана», опередил Холанда и Стоунза

Тиджани Рейндерс признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в августе.

27-летний полузащитник провел 3 матча в АПЛ , забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Нидерландец обошел Эрлинга Холанда и Джона Стоунза в голосовании болельщиков.

Рейндерс перешел в «Сити » этим летом из «Милана» за 70 млн евро с учетом бонусов, подписав с «горожанами» пятилетний контракт.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .