Рейндерс – лучший игрок «Ман Сити» в августе. Хавбек, купленный у «Милана», опередил Холанда и Стоунза
Тиджани Рейндерс признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в августе.
27-летний полузащитник провел 3 матча в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Нидерландец обошел Эрлинга Холанда и Джона Стоунза в голосовании болельщиков.
Рейндерс перешел в «Сити» этим летом из «Милана» за 70 млн евро с учетом бонусов, подписав с «горожанами» пятилетний контракт.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
