  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рейндерс о «Ман Сити»: «Я здесь не для того, чтобы заменить де Брюйне. Хочу освоить новый стиль игры, Пеп – лучший тренер мира»
0

Рейндерс о «Ман Сити»: «Я здесь не для того, чтобы заменить де Брюйне. Хочу освоить новый стиль игры, Пеп – лучший тренер мира»

Тейани Рейндерс хочет быть в «Манчестер Сити» собой.

«Я приехал не для того, чтобы заменить де Брюйне. Я должен играть в свой футбол. Но я учусь у других тому, что они хорошо умеют, и стараюсь адаптировать под свой стиль. В случае с Кевином это его умение сканировать поле, отдавать передачи», – сказал хавбек.

Также новичок «Манчестер Сити» надеется выйти на новый уровень под руководством Пепа Гвардиолы.

«Это, конечно, тоже важный фактор. Он лучший тренер мира. Я очень хочу научиться здесь новому, освоить новый стиль игры, и именно этого я с нетерпением жду», – сказал Рейндерс.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?13274 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoТейани Рейндерс
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoКевин де Брюйне
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сити» обыграл трансфер Рейндерса фотографией с Синим Пауэр-рейнджером, переходы Шерки и Аит-Нури – мемом с двойником Человека-паука
3вчера, 20:46Фото
Рейндерс о Гвардиоле: «Я следил за ним с работы с «Барсой» и Месси. «Сити» доминирует на поле и играет в атакующий футбол. Это мне подходит»
11 июня, 09:15
Рейндерс о переходе в «Ман Сити»: «Я в восторге, это одна из самых больших команд мира. АПЛ – это мечта, самая сильная лига»
2211 июня, 08:28
Главные новости
Зарплата Виртца в «Ливерпуле» – до 15 млн евро в год. Салах и ван Дейк получают больше
115 минут назад
Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»
430 минут назад
Бартон – Карлу III и Трампу: «С днем рождения! Не могли бы вы помочь уладить историю с Израилем и Ираном? Заранее спасибо»
1638 минут назад
Насри отдал бы «Золотой мяч» Дембеле: «Выбрал бы Ямаля в плане таланта, но Усман провел отличный сезон, выиграл все с «ПСЖ»
539 минут назад
Пиоли возглавит «Фиорентину». Экс-тренер «Милана» подпишет трехлетний контракт в июле
1350 минут назад
Леау для «Арсенала» – план Б на случай неудачи с Уильямсом. «Ливерпулю» вингер «Милана» тоже интересен (Кристиан Фальк)
2055 минут назад
Клод Макелеле: «Трент увидит разницу между «Ливерпулем» и «Реалом». «Мадрид» – крупнейший клуб мира, ему не отказывают»
29сегодня, 19:28
Кафу не согласен, что Неймар добился меньше, чем мог бы: «Он выиграл все, кроме чемпионата мира, а там в одиночку не победишь. Надеюсь, его вызовут в сборную следующим летом»
33сегодня, 19:26
Андрей Мостовой считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «Раньше отбирались – почему сейчас не могли бы? У нас хорошая, сильная сборная»
29сегодня, 19:14
«Бавария» видит в Шешко преемника Кейна. Беньямина хотели купить еще прошлым летом – тогда Харри перевели бы на позицию «десятки»
19сегодня, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
FC 26 может выйти 26 сентября. Издание Ultimate станет доступно 19 сентября (инсайдеры)
325 минут назадИгры
Антон Миранчук о мотивации играть за сборную: «Все понимают, что товарищеские матчи – единственный вариант. Вернут – хорошо, нет – значит, пока так»
132 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика против Доминиканской Республики, США сыграют с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити, Канада – с Гондурасом
833 минуты назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом»
34 минуты назад
Эдвин ван дер Сар: «Предложил бы «МЮ» вернуть Антони. Но не уверен, что это реально»
7сегодня, 19:44
Газинский о том, что сборную называли «бревнами» перед ЧМ-2018: «Нам удалось доказать обратное. Страна должна была объединиться и помочь команде ментально и морально»
7сегодня, 19:34
Тренер «Брентфорда» по стандартам Эндрюс может возглавить команду после ухода Франка. Другой кандидат – Маккенна из «Ипсвича»
1сегодня, 19:15
«Крылья» хотят подписать Селихова. Клуб также рассматривает Дюпина, Кокарева и Имамова на позицию вратаря (Иван Карпов)
10сегодня, 19:07
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания победила Румынию, Франция играет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
1сегодня, 19:01Live
Мостовой о Челестини в ЦСКА: «Неоднозначная кандидатура, но цыплят по осени считают. Судить будем по результату. У нас много было и нефутбольных людей»
11сегодня, 18:57