Рейндерс о «Ман Сити»: «Я здесь не для того, чтобы заменить де Брюйне. Хочу освоить новый стиль игры, Пеп – лучший тренер мира»

Тейани Рейндерс хочет быть в «Манчестер Сити» собой.

«Я приехал не для того, чтобы заменить де Брюйне. Я должен играть в свой футбол. Но я учусь у других тому, что они хорошо умеют, и стараюсь адаптировать под свой стиль. В случае с Кевином это его умение сканировать поле, отдавать передачи», – сказал хавбек.

Также новичок «Манчестер Сити» надеется выйти на новый уровень под руководством Пепа Гвардиолы.

«Это, конечно, тоже важный фактор. Он лучший тренер мира. Я очень хочу научиться здесь новому, освоить новый стиль игры, и именно этого я с нетерпением жду», – сказал Рейндерс.