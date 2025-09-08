Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
Александр Соболев провел выходной день за сбором грибов.
Нападающий «Зенита» выложил в своем телеграм-канале фото из леса в клубном худи.
«Выходной в лесу 😍🍄», – написал Соболев.
Фото: t.me/Sobolev_7
Соболев – журналистам после 2:0 с «Пари НН»: «В аэропорт тороплюсь, в Мурманск на рыбалку. Там рыбы много»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
