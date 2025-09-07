Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»
Александр Соболев доволен своим участием в матче с «Сьоном».
«Зенит» обыграл швейцарский клуб в товарищеской встрече – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене». Форвард петербуржцев вышел на замену и забил гол на 62-й минуте.
«Если говорить о самой игре, то для болельщиков это хороший матч, много голов, но мы опять пропустили и пропустили невынужденные мячи.
Есть над чем работать, несмотря на то, что это товарищеский матч.
Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. «Сьон» – хороший соперник, мы только рады», – сказал нападающий «Зенита».
Нули России с Иорданией – как вам?27080 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости