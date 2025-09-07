Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»

Александр Соболев доволен своим участием в матче с «Сьоном».

«Зенит » обыграл швейцарский клуб в товарищеской встрече – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене». Форвард петербуржцев вышел на замену и забил гол на 62-й минуте.

«Если говорить о самой игре, то для болельщиков это хороший матч, много голов, но мы опять пропустили и пропустили невынужденные мячи.

Есть над чем работать, несмотря на то, что это товарищеский матч.

Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. «Сьон » – хороший соперник, мы только рады», – сказал нападающий «Зенита».