  Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»
3

Соболев об игре с «Сьоном»: «Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. Играть всегда интереснее, чем тренироваться»

Александр Соболев доволен своим участием в матче с «Сьоном».

«Зенит» обыграл швейцарский клуб в товарищеской встрече – 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене». Форвард петербуржцев вышел на замену и забил гол на 62-й минуте.

«Если говорить о самой игре, то для болельщиков это хороший матч, много голов, но мы опять пропустили и пропустили невынужденные мячи.

Есть над чем работать, несмотря на то, что это товарищеский матч.

Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Сыграть матч, даже товарищеский, – это за счастье. «Сьон» – хороший соперник, мы только рады», – сказал нападающий «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
