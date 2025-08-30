Соболев – журналистам после 2:0 с «Пари НН»: «В аэропорт тороплюсь, в Мурманск на рыбалку. Там рыбы много»
Александр Соболев кратко пообщался с журналистами после матча с «Пари НН».
«Зенит» одержал победу со счетом 2:0 в 7-м туре Мир РПЛ.
«В аэропорт тороплюсь. Меня рыба ждет, на рыбалку. Куда? в Мурманск! Там ее много!» – сказал нападающий петербургской команды после игры.
У Соболева 2+2 в 5 последних матчах РПЛ. Форвард «Зенита» ассистировал Дугласу в матче с «Пари НН»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
