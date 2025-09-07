Александр Соболев: «Никогда не ставлю целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту»

Александр Соболев заявил, что не ставит целей по голам за сезон.

«Никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Я просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту», — сказал нападающий «Зенита ».

В 6 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 2 гола и 1 ассист.