Александр Соболев: «Никогда не ставлю целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту»
Александр Соболев заявил, что не ставит целей по голам за сезон.
«Никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Я просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту», — сказал нападающий «Зенита».
Нули России с Иорданией – как вам?25724 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
