Александр Соболев: «В сборную меня уже давно не вызывают. Диалога с Карпиным не было, тренер так решил – значит, так надо»
Александр Соболев не общался с Валерием Карпиным насчет вызова в сборную России.
«В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который это определяет. Им виднее.
Диалога с Карпиным у меня не было, тренер так решил – значит, так надо», – сказал нападающий «Зенита».
На счету Соболева 14 матчей за национальную команду и 6 голов. Последняя игра – в 2023 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
