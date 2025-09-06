Александр Соболев: «В сборную меня уже давно не вызывают. Диалога с Карпиным не было, тренер так решил – значит, так надо»

Александр Соболев не общался с Валерием Карпиным насчет вызова в сборную России.

«В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который это определяет. Им виднее.

Диалога с Карпиным у меня не было, тренер так решил – значит, так надо», – сказал нападающий «Зенита ».

На счету Соболева 14 матчей за национальную команду и 6 голов. Последняя игра – в 2023 году.