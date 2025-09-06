«Карпину нужно уйти в отпуск и отдать все деньги, которые он заработал в сборной». Попов о тренере
Алексей Попов считает, что Карпин должен вернуть заработанные в сборной деньги.
4 сентября сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
«Не скажу, что игра сборной была позорной. И то, что сейчас пишут всякие Литвиновы, что мы недооценили команду, – ну, это что-то... Значит, вы так настраивались.
А кто вас настраивал на игру? Главный тренер не может приезжать в сборную и недооценивать игроков, которые играют против него. Это нонсенс! Такого не должно быть.
Стоит ли менять тренера? Карпину нужно уйти в отпуск и отдать все деньги, которые он заработал в сборной», – сказал бывший защитник «Амкара» и «Рубина».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Абзац»
