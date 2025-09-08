Президент «Фенербахче» об отказе Спаллетти: «Он был нашим первым выбором, но решил не работать тренером в этом сезоне. Ищем иностранца с европейским опытом»
Президент «Фенербахче» рассказал о поиске нового тренера после отставки Жозе Моуринью.
«Спаллетти был нашим первым выбором, но решил не работать тренером в этом сезоне.
Поскольку в нашей команде много легионеров, считаем, что тренером должен быть иностранец с европейским опытом. Контактируем с несколькими специалистами и объявим имя нового тренера очень скоро», – сказал Али Коч.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
