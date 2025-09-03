«Фенербахче» связался со Спаллетти и Постекоглу после отставки Моуринью (Ягиз Сабунджуоглу)

«Фенербахче» рассматривает кандидатуры Лучано Спаллетти и Энджа Постекоглу.

29 августа турецкий клуб отправил в отставку главного тренера Жозе Моуринью на фоне невыхода в групповой этап Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики».

По данным журналиста Ягиза Сабунджуоглу, клуб связался со Спалетти и Постекоглу в поисках нового тренера.

Турки интересовались у обоих специалистов условиями заключения возможного контракта.

Напомним, последним местом работы Лучано была сборная Италии. Эндж этим летом покинул «Тоттенхэм».

Тренер «Штутгарта» Хенесс может возглавить «Фенербахче» после отставки Моуринью