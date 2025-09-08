Колосков после 4:1 с Катаром: «В таком составе Россия способна бороться за попадание на чемпионаты мира и Европы»

Вячеслав Колосков оценил текущий уровень сборной России.

Команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара в BetBoom товарищеском матче (4:1).

«Наша команда конкурентноспособна в том составе, в котором играла. Вышедшие на замену футболисты тоже являются частью обоймы.

В таком составе мы способны бороться за попадание на чемпионаты мира и чемпионаты Европы», – сказал почетный президент РФС .