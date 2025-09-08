Кисляк о 1-м голе за сборную России: «Сбылась мечта детства! Эмоции потрясающие»
Матвей Кисляк высказался после своего первого гола за сборную России.
Хавбек ЦСКА стал автором победного мяча в товарищеской игре с Катаром (4:1).
– Эмоции от гола потрясающие. Сбылась мечта детства!
– Что скажете об игре?
– Полагаю, она в целом прошла под нашим контролем. Признаюсь, получил удовольствие, – сказал Кисляк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
