Кисляк о 1-м голе за сборную России: «Сбылась мечта детства! Эмоции потрясающие»

Матвей Кисляк высказался после своего первого гола за сборную России.

Хавбек ЦСКА стал автором победного мяча в товарищеской игре с Катаром (4:1).

– Эмоции от гола потрясающие. Сбылась мечта детства!

– Что скажете об игре?

– Полагаю, она в целом прошла под нашим контролем. Признаюсь, получил удовольствие, – сказал Кисляк.

