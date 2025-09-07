Александр Мостовой: «Понимаю тех, кто жалуется, что сборная играет в основном в Москве. Можно в том же Красноярске играть – в России много футбольных городов»
Александр Мостовой предложил расширить географию проведения матчей сборной.
4 сентября сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) на «Лукойл Арене».
«Понимаю болельщиков, которые жалуются, что сборная России играет в основном только в Москве. Все-таки не надо забывать о том, что численность населения нашей страны составляет почти 150 миллионов человек!
И я ведь уже неоднократно говорил о том, что в чемпионате должно быть не 16 команд, как сейчас, а минимум 18, потому что у нас же очень много городов футбольных. И национальная команда может играть не только в столице, но и в том же Красноярске, где очень любят футбол и здорово болеют за тот же «Енисей», – сказал бывший игрок сборной России.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3383 голоса
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
