Александр Мостовой предложил расширить географию проведения матчей сборной.

4 сентября сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) на «Лукойл Арене».

«Понимаю болельщиков, которые жалуются, что сборная России играет в основном только в Москве. Все-таки не надо забывать о том, что численность населения нашей страны составляет почти 150 миллионов человек!

И я ведь уже неоднократно говорил о том, что в чемпионате должно быть не 16 команд, как сейчас, а минимум 18, потому что у нас же очень много городов футбольных. И национальная команда может играть не только в столице, но и в том же Красноярске, где очень любят футбол и здорово болеют за тот же «Енисей », – сказал бывший игрок сборной России.