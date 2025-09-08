  • Спортс
  • Монтелла о 0:6 от Испании: «Мы все расстроены, но не должны падать духом. Этот матч станет для Турции огромным уроком»
Монтелла о 0:6 от Испании: «Мы все расстроены, но не должны падать духом. Этот матч станет для Турции огромным уроком»

Винченцо Монтелла отреагировал на поражении Турции со счетом 0:6.

Испания крупно обыграла Турцию (6:0) в гостях в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

«Мы все очень огорчены – больно за игроков и болельщиков. Я также расстроен результатом.

Сперва у нас было несколько возможностей, но мы их не реализовали. А соперник забил дважды. В такой ситуации теряется уверенность.

Мы хотели совсем другого развития событий, но матч сложился иначе. У нас развивающаяся команда, ей есть куда расти. Если мы будем действовать разумно, то извлечем из этого поражения необходимые уроки.

Тактически этот матч проанализировать невозможно. Наши игроки выступили не лучшим образом, потому что на них эмоционально давила ответственность. Соперник выигрывал все единоборства везде – дело не в тактике.

Мы не должны падать духом. Этот матч станет для нас огромным уроком. Мы выйдем из этой ситуации едиными, станем сильнее», – сказал итальянский тренер сборной Турции Монтелла.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Fanatik
logoСборная Турции по футболу
logoЛа Лига
logoКвалификация ЧМ
logoвысшая лига Турция
logoВинченцо Монтелла
logoСборная Испании по футболу
