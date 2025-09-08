Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из «Арсенала» бегал во дворе в каждый день»

Лучший игрок матча Катар – Россия Матвей Кисляк поделился эмоциями.

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). 20-летний полузащитник ЦСКА впервые забил гол в составе сборной России.

– Матвей, с победой! Получил удовольствие от игры?

– Да, конечно. Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие.

– Что скажешь про партнеров?

– Первый раз сыграл с Миранчуком , Головиным . Не всегда им удается приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и первый раз находясь в расположении сборной удалось сразу с ними сыграть. Это приятно.

– Первый гол за сборную забит. Какая следующая цель?

– Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определенном уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков.

– Гол – это армейская заготовка?

– Мы с Круговым уже обсудили. Он сказал, что если бы не он, то гола бы не было. Так что, у нас уже нарабатывается связка. В клубе в последней игре я забил с его передачи, правда там гол отменили, а сегодня – нет.

– Ты сегодня получил приз лучшему игроку. Какие ощущения?

– Очень приятно, что болельщики выбрали меня. Спасибо большое тем, кто голосовал за меня.

– Что скажешь про поле и погоду?

– Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле.

Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26-25 градусов. Единственное, душновато – влажность большая, тяжеловато дышать.

– В 2011 году сборная России здесь же играла с Катаром. Смотрел этот матч?

– Нет конечно, мне было шесть лет. Я в шесть лет телевизор не смотрел, бегал во дворе в каждый день в майке Аршавина. Одна из первых моих маек – Аршавина в «Арсенале», 23-й номер.

– Около 600 болельщиков на секторе сборной России. Насколько приятно получить такую поддержку так далеко от дома?

– Это было неожиданно – увидеть в Катаре так много наших болельщиков. Их было очень хорошо слышно, поэтому спасибо им большое за то, что потратили свое время и приехали. Может быть, даже специально, – сказал Кисляк.

Кисляк впервые забил за сборную в 20 – он в топе самых юных. А кто выше?

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной