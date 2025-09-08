Пименов считает, что сборная России пробилась бы на ЧМ с такой игрой, как в матче с Катаром: «Получил удовольствие»
Руслан Пименов получил удовольствие от игры сборной России.
Команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара в BetBoom товарищеском матче со счетом 4:1.
– Как вам победа нашей сборной? Это мы настолько сильны или соперник слабоват?
– Мы сильные. Отличная игра: то, что хотел увидеть. Получил удовольствие.
– Если бы наша сборная сейчас участвовала в международных соревнованиях, она пробилась бы на чемпионат мира?
– С такой игрой, как сейчас, – да, – сказал бывший нападающий сборной России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости