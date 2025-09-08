  • Спортс
1

Пименов считает, что сборная России пробилась бы на ЧМ с такой игрой, как в матче с Катаром: «Получил удовольствие»

Руслан Пименов получил удовольствие от игры сборной России.

Команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара в BetBoom товарищеском матче со счетом 4:1. 

Как вам победа нашей сборной? Это мы настолько сильны или соперник слабоват?

– Мы сильные. Отличная игра: то, что хотел увидеть. Получил удовольствие.

Если бы наша сборная сейчас участвовала в международных соревнованиях, она пробилась бы на чемпионат мира?

– С такой игрой, как сейчас, – да, – сказал бывший нападающий сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
