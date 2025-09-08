Пименов считает, что сборная России пробилась бы на ЧМ с такой игрой, как в матче с Катаром: «Получил удовольствие»

Руслан Пименов получил удовольствие от игры сборной России.

Команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара в BetBoom товарищеском матче со счетом 4:1.

– Как вам победа нашей сборной? Это мы настолько сильны или соперник слабоват?

– Мы сильные. Отличная игра: то, что хотел увидеть. Получил удовольствие.

– Если бы наша сборная сейчас участвовала в международных соревнованиях, она пробилась бы на чемпионат мира?

– С такой игрой, как сейчас, – да, – сказал бывший нападающий сборной России.