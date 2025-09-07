ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
«Бока Хуниорс» не устраивает предложение ЦСКА по Кевину Сенону.
Ранее стало известно, что армейцы сделали предложение о трансфере 24-летнего аргентинского вингера.
Как сообщает Bolavip, ЦСКА предлагает меньше 10 миллионов долларов. Эта сумма не устраивает «Боку».
Сенон в 19 играх текущего чемпионата Аргентины забил 2 гола, получил 2 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, в феврале обсуждался возможный переход игрока в «Спартак».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bolavip
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости