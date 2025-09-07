21

ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)

«Бока Хуниорс» не устраивает предложение ЦСКА по Кевину Сенону.

Ранее стало известно, что армейцы сделали предложение о трансфере 24-летнего аргентинского вингера.

Как сообщает Bolavip, ЦСКА предлагает меньше 10 миллионов долларов. Эта сумма не устраивает «Боку».

Сенон в 19 играх текущего чемпионата Аргентины забил 2 гола, получил 2 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, в феврале обсуждался возможный переход игрока в «Спартак».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Bolavip
