ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)

«Бока Хуниорс» не устраивает предложение ЦСКА по Кевину Сенону.

Ранее стало известно , что армейцы сделали предложение о трансфере 24-летнего аргентинского вингера.

Как сообщает Bolavip, ЦСКА предлагает меньше 10 миллионов долларов. Эта сумма не устраивает «Боку ».

Сенон в 19 играх текущего чемпионата Аргентины забил 2 гола, получил 2 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, в феврале обсуждался возможный переход игрока в «Спартак».